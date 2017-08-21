Uncovered: Schmutzige Geschäfte - Thilo Mischke und der Handel mit Drogen, Waffen und OrganenJetzt kostenlos streamen
Uncovered
Folge vom 21.08.2017: Uncovered: Schmutzige Geschäfte - Thilo Mischke und der Handel mit Drogen, Waffen und Organen
Folge vom 21.08.2017
Thilo Mischke und der Handel mit Drogen, Waffen und Organen. Viele Flüchtlinge werden Opfer des illegalen Organhandels in Ägypten. Auch westliche Touristen bekommen genau diese Organe eingesetzt. Wer verdient am menschenverachtenden Geschäft? Auf den Philippinen erfährt Thilo Mischke, wie leicht man sich dort eine selbstgebaute Waffe beschaffen kann. Außerdem reist er nach China: Wie leicht ist es, hier an 7,5 Tonnen Grundstoff für die Produktion der Droge MDMA zu kommen?
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2016
