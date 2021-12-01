UNCOVERED. Good Cops, Bad Cops - Was darf die Polizei?Jetzt kostenlos streamen
Uncovered
Folge vom 01.12.2021: UNCOVERED. Good Cops, Bad Cops - Was darf die Polizei?
53 Min.Folge vom 01.12.2021Ab 12
Mindestens 2.000 Fälle illegaler Polizeigewalt sind hierzulande offiziell bekannt - die Dunkelziffer ist fast fünfmal so hoch. Als Staatsvertreter dürfen Polizisten Gewalt ausüben, um erforderliche Maßnahmen durchzusetzen. Doch wo verläuft die Grenze? Wann werden Polizisten zu Tätern? Journalist Thilo Mischke besucht eine deutsche Polizeischule und begleitet Polizisten in ihrem Berufsalltag. Ein Ex-Cop berichtet ihm über Gruppendruck, Mobbing und Skandale in den eigenen Reihen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben