Folge vom 06.09.2023: UNCOVERED. Unter die Haut - Wie Tattoos über Leben und Tod entscheiden.
54 Min.
In Deutschland sind Tattoos ein Fashionstatement, in anderen Ländern können sie Leben retten oder in Gefahr bringen. Investigativ-Reporter Thilo Mischke reist nach El Salvador, wo Tätowierungen das Erkennungszeichen berüchtigter Gangs sind - und deswegen ein potentielles Todesurteil vor allem für Aussteiger. Bei den Inuit in Grönland dagegen stehen die traditionellen Gesichtstattoos für Selbstermächtigung, Selbstbewusstsein und Selbstheilung.
