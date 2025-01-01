Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Unfck the World

JoynStaffel 1Folge 1
Der Aufstand der Wissenschaftler

Der Aufstand der WissenschaftlerJetzt kostenlos streamen

Unfck the World

Folge 1: Der Aufstand der Wissenschaftler

31 Min.

Philip, Waldemar und Charlotte Roche wollen die größte Crowdfundingkampagne Deutschlands veranstalten. Dazu wollen sie im Berliner Olympiastadion 60.000 Menschen überzeugen, ein Ticket von knapp 30 Euro für die größte Veranstaltung zu erwerben.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Unfck the World
Joyn

Unfck the World

Alle 1 Staffeln und Folgen