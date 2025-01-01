Staffel 1Folge 3
Unfck the World
Folge 3: Im Auge des Shitstorms
30 Min.
Das Olympiateam hat mit einem Shitstorm zu kämpfen und das finanzielle Spendenziel scheint unerreichbar zu sein. Dementsprechend stellt sich die Crew den Kritikern in einer Pressekonferenz, während sie weitere Angriffe einstecken müssen.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Joyn / INDI FILM