Ungezähmtes Tal
Folge 1: Nilpferd-Lagune
47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6
Das Tal des Luangwa-Flusses in Sambia beheimatet viele Tiere. Elefanten, Nilpferde und Kaffernbüffel leben Seite an Seite. Das verwachsene Grasland, das die Einheimischen als Ebenholzebene bezeichnen, bietet ebenfalls vielen kleineren Wildtieren ein Zuhause.
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Ungezähmtes Tal
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Natur, Dokumentation
Produktion:CA, 2017
Altersfreigabe:
6
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