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Ungezähmtes Tal

Ebony-Ebene

Blue AntStaffel 1Folge 3vom 15.03.2026
Ebony-Ebene

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Ungezähmtes Tal

Folge 3: Ebony-Ebene

47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Das Tal des Luangwa-Flusses in Sambia beheimatet viele Tiere. Elefanten, Nilpferde und Kaffernbüffel leben Seite an Seite. Das verwachsene Grasland, das die Einheimischen als Ebenholzebene bezeichnen, bietet ebenfalls vielen kleineren Wildtieren ein Zuhause.

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