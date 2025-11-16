Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 5Folge 1vom 16.11.2025
44 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12

Tag für Tag fangen Menschen weltweit die unglaublichsten Ereignisse mit der Kamera ein. Unter anderem wird ein Labrador bei Minustemperaturen aus eisigen Fluten gezogen, Bootsfahrer legen sich für eine Robbe mit Killerwalen an, Taucher befreien Walhaie aus einem Fischernetz, und Studenten bergen einen Koalabären, der im Hochwasser auf einem Baum festsitzt. Außerdem beweisen Rentner, dass es im Alter nicht langweilig wird ...

