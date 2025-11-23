Unglaublich! Spektakuläre Momente vor laufender Kamera
Folge 3: Flirt mit dem Tod
44 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12
Ereignisse, die man niemals glauben würde, wären sie nicht vor laufender Kamera passiert: Ein Heißluftballon wird von einem Windstoß derart in die Luft gerissen, dass der Pilot aus dem Korb stürzt und der Fahrgast, ein älterer Herr, auf sich allein gestellt ist. Eine Aussichtsgondel bleibt in 40 Metern Höhe stecken, und eine Riesenradfahrt wird zu einem Albtraum. Zudem gibt es einen übergriffigen Orang-Utan, faule Robben und Wapiti-Hirsche in heiklen Situationen zu sehen.
Unglaublich! Spektakuläre Momente vor laufender Kamera
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Entertainment Ltd. (ehemals Granada)