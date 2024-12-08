Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 2vom 08.12.2024
103 Min.Folge vom 08.12.2024Ab 6

Verführerische Düfte, funkelnde Lichter und ein wärmender Punsch - das ist die zauberhafte Welt des Weihnachtsmarkts. Die Teams um Alexander Herrmann und Frank Rosin sowie Betty Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs stehen vor einer besonderen Herausforderung: Sie sollen das unverwechselbare Weihnachtsmarkt-Flair direkt nach Hause auf den Teller zaubern. Am Adventssonntag haben Stefanie Heinzmann, Jörg Pilawa und Semino Rossi die Ehre, diese Köstlichkeiten zu verkosten.

