Unser Festtagsmenü
Folge 4: Leckeres Essen und ausgelassene Stimmung an Heiligabend
117 Min.Folge vom 22.12.2024Ab 6
Alex Kumptner und Tim Raue treten zum Kochbattle an, um das ultimative Hauptgericht für den Heiligabend zu kreieren. Außerdem messen sich Betty Schliephake-Burchardt und ihr Sohn Julius mit Christian Hümbs und seiner Partnerin Evelin. Max Mutzke, Yvonne Catterfeld und Panagiota Petridou bewerten das Essen.
