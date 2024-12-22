Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unser Festtagsmenü

Leckeres Essen und ausgelassene Stimmung an Heiligabend

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 22.12.2024
Leckeres Essen und ausgelassene Stimmung an Heiligabend

Folge 4: Leckeres Essen und ausgelassene Stimmung an Heiligabend

117 Min.Folge vom 22.12.2024Ab 6

Alex Kumptner und Tim Raue treten zum Kochbattle an, um das ultimative Hauptgericht für den Heiligabend zu kreieren. Außerdem messen sich Betty Schliephake-Burchardt und ihr Sohn Julius mit Christian Hümbs und seiner Partnerin Evelin. Max Mutzke, Yvonne Catterfeld und Panagiota Petridou bewerten das Essen.

