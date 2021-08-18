Unser Traum vom Schloss
Folge vom 18.08.2021: Willkommen im Insektenhotel
45 Min.Folge vom 18.08.2021
Der Herbst kehrt in Frankreich ein und Dick wendet sich seinem nächsten Projekt zu: Er will ein Insektenhotel bauen, damit die Bewohner seines ummauerten Gartens den Winter gut überstehen. Seine Familie hilft ihm dabei. Neben dem Insektenhotel ist eine weitere Unterkunft in Planung. Ein Vintage-Kanalboot soll für das nächste Jahr in eine luxuriöse Gästeunterkunft verwandelt werden. Während Angel das alte Interior mit maßgeschneiderten Stoffen und einzigartigem Handwerk komplett überarbeitet, hat Dick die Aufgabe, das Fundament für die Terrasse des Bootes zu bauen, die über das Ufer des Wassergrabens reicht.
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Genre:Reality, Dokumentation, Heimwerken, Haus und Garten, Geschichte
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 6-7: Warner Bros. Discovery, Inc.