Unser Traum vom Schloss
Folge vom 25.08.2021: Père Noël
45 Min.Folge vom 25.08.2021
Nach einem arbeitsreichen Jahr wollen Angel und Dick gemeinsam mit Freunden aus Amerika und Großbritannien Weihnachten im traditionell französischen Stil auf ihrem Chateau feiern. Es gibt ein exquisites Festtags-Menü mit köstlichen hausgemachten Leckereien. Die Familie macht sich mit den Kindern auf Weihnachtsbaum-Suche, Angel plant die Weihnachtsdeko und schwelgt in Erinnerungen. Außerdem machen sich die Angel und Dick mit den französischen Traditionen zum Weihnachtsfest vertraut.
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Genre:Feiertag, Reality, Dokumentation, Heimwerken, Haus und Garten, Geschichte
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 6-7: Warner Bros. Discovery, Inc.