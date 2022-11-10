Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere Bundeswehr: Missionen, Menschen, Emotionen

Absprung! Training für verdeckte Operationen

Kabel EinsStaffel 1Folge 3vom 10.11.2022
Folge 3: Absprung! Training für verdeckte Operationen

88 Min.Folge vom 10.11.2022Ab 12

Für Navigationsoffizier Patrick ist heute ein besonderer Tag, denn er erhält eine Auszeichnung. Der 21-jährige Roman träumt davon, Soldat bei der deutschen Marine zu sein. Doch nur, wenn er jetzt die Abschlussprüfung besteht, darf er offiziell zur Vereidigung als Soldat der Bundesrepublik Deutschland antreten. Bei Fernmeldespezialist Toni steht die jährliche Auffrischung seines Passes auf dem Programm. Dazu muss er im Fallschirmsprung und im taktischen Nahkampf überzeugen.

Kabel Eins
