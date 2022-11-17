Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere Bundeswehr: Missionen, Menschen, Emotionen

Drei Wochen Kriegsszenarien Simulation für die Bundeswehr

Kabel EinsStaffel 1Folge 4vom 17.11.2022
Drei Wochen Kriegsszenarien Simulation für die Bundeswehr

Unsere Bundeswehr: Missionen, Menschen, Emotionen

Folge 4: Drei Wochen Kriegsszenarien Simulation für die Bundeswehr

88 Min.Folge vom 17.11.2022Ab 12

Die Bundeswehr ist in Alarmbereitschaft: Soldat Andi fliegt zu einer aufwendigen Übung nach England. Drei intensive Trainingswochen und die Simulation realen Kriegsszenarien warten auf ihn. Seine Aufgabe? Flugzeuge in Freund oder Feind einzuteilen.

