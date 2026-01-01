Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Wo ist Rose? (2)

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 5
Wo ist Rose? (2)

Wo ist Rose? (2)Jetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 5: Wo ist Rose? (2)

50 Min.Ab 6

Als Almanzo und Laura Wilder in einem Geschäft in Mancato Weihnachtsgeschenke aussuchten, wird ihre Tochter Rose aus dem Kinderwagen entführt. Während der zermürbenden Suche nach der Kleinen schließt sich der Waisenjunge Sam den Wilders an. Zur großen Erleichterung der verzweifelten Eltern wird die kleine Rose gefunden: Elsa Norris, deren Kind bei der Geburt gestorben ist, hatte das Mädchen mitgenommen und ihrem Mann gegenüber als das eigene Kind ausgegeben ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 10 Staffeln und Folgen