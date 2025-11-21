Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere kleine Farm

Adam in Not

SAT.1 GOLD Staffel 7 Folge 161 vom 21.11.2025
Adam in Not

Unsere kleine Farm

Folge 161: Adam in Not

44 Min. Ab 12

Adam hat sein Jurastudium erfolgreich beendet. Da Rechtsanwalt Davis sein Versprechen, ihn nach bestandener Prüfung in seine Kanzlei aufzunehmen, nicht hält, eröffnen Adam und Laura eine eigene Kanzlei in Walnut Grove. Als erster Mandant bittet der Grundstücksspekulant Edgar Mills Adam um juristischen Beistand. Adam nimmt an, und das hätte er besser nicht getan: Mills hat nicht nur seine Kunden übers Ohr gehauen - er versucht auch, Adam über den Tisch zu ziehen.

