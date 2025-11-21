Unsere kleine Farm
Folge 19: Adam in Not
44 Min.Ab 6
Adam hat sein Jurastudium erfolgreich beendet. Da Rechtsanwalt Davis sein Versprechen, ihn nach bestandener Prüfung in seine Kanzlei aufzunehmen, nicht hält, eröffnen Adam und Laura eine eigene Kanzlei in Walnut Grove. Als erster Mandant bittet der Grundstücksspekulant Edgar Mills Adam um juristischen Beistand. Adam nimmt an, und das hätte er besser nicht getan: Mills hat nicht nur seine Kunden übers Ohr gehauen - er versucht auch, Adam über den Tisch zu ziehen.
Unsere kleine Farm
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MGM International Television Distribution