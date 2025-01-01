Unsolved Mysteries with Robert Stack
Folge 22: Episode 22
43 Min.Ab 12
Eine Mutter hat zehn Jahre lang die Treffpunkte einer Motorradgang besucht, um ihren Sohn oder seine Mörder zu finden... Wochen vor Charles Lindberghs Atlantiküberquerung, versuchten zwei Piloten denselben Flug. Waren sie erfolgreich?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsolved Mysteries with Robert Stack
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cosgrove/Meurer Prod. 1988