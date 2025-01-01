Unsolved Mysteries with Robert Stack
Folge 13: Episode 13
48 Min.Ab 12
In einem Brief schreibt jemand, dass er Zeuge eines Mordes wurde. Heimatlose Kinder, die mit dem Waisenzug zu neuen Familien fuhren, sind auf der Suche nach ihren Brüdern und Schwestern. Im dritten Fall geht es um ein vorhersehenden Albtraum.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsolved Mysteries with Robert Stack
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cosgrove/Meurer Prod. 1988