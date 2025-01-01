Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsolved Mysteries with Robert Stack

Episode 7

FilmRiseStaffel 1Folge 7
Episode 7

Unsolved Mysteries with Robert Stack

Folge 7: Episode 7

42 Min.Ab 12

Eine anfangs noch vergnügliche Party wird für ein 17-jähriges Mädchen zu einem bitteren Scherz. Die Polizei findet sie schließlich tot auf. Die Ermittler versuchen, den Täter zu finden, der den Angriff auf der Party verübt hat.

