Unsolved Mysteries with Robert Stack
Folge 5: Episode 5
41 Min.Ab 12
In der Nähe von Philadelphia spukt es in einem Gasthaus. Eine Rechtsanwältin wird Opfer von Straßenkriminellen. Neue Beweise deuten darauf hin, dass der "Sohn von Sam"-Mörder Teil eines satanischen Kultes war. Eine Millionärsgattin wird vermisst.
Genre:Dokudrama, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cosgrove/Meurer Prod. 1988