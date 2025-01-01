Unsolved Mysteries with Robert Stack
Folge 15: Episode 15
48 Min.Ab 12
Drei Männer brachen 1962 aus ihren Zellen in Alcatraz aus und verschwanden mit einem selbstgebauten Floß in den Wellen. John Anglin, sein Bruder Clarence und Frank Morris, der brillante Kopf hinter der Flucht, wurden nie wieder gesehen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsolved Mysteries with Robert Stack
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cosgrove/Meurer Prod. 1988