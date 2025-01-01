Unsolved Mysteries with Robert Stack
Folge 6: Episode 6
44 Min.Ab 12
Drei unterschiedliche Vermisstenfälle werden präsentiert. Außerdem eine spektakuläre Flucht aus San Quentin. Ein Betrüger, der seine ahnungslosen Nachbarn ausgenommen hat. Und der brutale Mord an einem vierjährigen Kind.
Genre:Dokudrama, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cosgrove/Meurer Prod. 1988