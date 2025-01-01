Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 24

FilmRiseStaffel 1Folge 24
Folge 24: Episode 24

48 Min.Ab 12

Ein kleiner Forscher hat großen Erfolg. Er behauptet, eine Hölle mit Skeletten gefunden zu haben, in der sich ein wertvoller Schatz befindet. Plötzlich ist er ziemlich reich. Eine junge Dame ist auf einmal spurlos verschwunden.

