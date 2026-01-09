Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trägheit: Die verhungerte Mutter

Kabel Eins
Staffel 1
Folge 4
vom 09.01.2026
20 Min.
Folge vom 09.01.2026
Ab 12

Ein Sturz im Treppenhaus wird zum Todesurteil: Anja P., alkoholabhängig, bricht sich die Hüfte. Doch statt Hilfe erfährt sie nur Verachtung. Ihr Ehemann und ihre Tochter lassen sie bewegungsunfähig auf dem Sofa zurück – ohne Essen, Trinken, Schmerzmittel. Zwei Monate dauert ihr qualvolles Martyrium, bis sie langsam verhungert. Das Gericht sieht Tötung durch Unterlassung, motiviert durch jahrelangen Hass. Die Strafe: 7 Jahre für den Ehemann, 3 Jahre für die Tochter.

Kabel Eins
