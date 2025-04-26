Vera - Ein ganz spezieller Fall
Folge 4: Vergeltung
89 Min.Folge vom 26.04.2025Ab 12
Ein geliebter Familienvater stürzt aus einem mehrstöckigen Parkhaus und kommt qualvoll zu Tode. Vera nimmt die Ermittlungen auf, doch es gibt keine Augenzeugen und zunächst keinerlei Anhaltspunkt, wie es dazu kommen konnte.
Alle Staffeln im Überblick
Vera - Ein ganz spezieller Fall
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
12
