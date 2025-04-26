Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Vera - Ein ganz spezieller Fall

Vergeltung

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 4vom 26.04.2025
Joyn Plus
Vergeltung

VergeltungJetzt ohne Werbung streamen

Vera - Ein ganz spezieller Fall

Folge 4: Vergeltung

89 Min.Folge vom 26.04.2025Ab 12

Ein geliebter Familienvater stürzt aus einem mehrstöckigen Parkhaus und kommt qualvoll zu Tode. Vera nimmt die Ermittlungen auf, doch es gibt keine Augenzeugen und zunächst keinerlei Anhaltspunkt, wie es dazu kommen konnte.

Alle Staffeln im Überblick

Vera - Ein ganz spezieller Fall
SAT.1 GOLD
Vera - Ein ganz spezieller Fall

Vera - Ein ganz spezieller Fall

Alle 9 Staffeln und Folgen