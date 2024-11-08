Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verborgen im Sand - Geheimnisse der Vergangenheit

Mumien im Sand

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 08.11.2024
Mumien im Sand

Verborgen im Sand - Geheimnisse der Vergangenheit

Folge 1: Mumien im Sand

41 Min.Folge vom 08.11.2024Ab 12

Im australischen Outback befindet sich eine riesige Bodenzeichnung. Wie ist sie entstanden und welche Bedeutung hat sie? Und: In der Atacama-Wüste in Chile heben Archäologen 96 mumifizierte menschliche Überreste aus.

