Verborgen im Sand - Geheimnisse der Vergangenheit
Folge 1: Mumien im Sand
41 Min.Folge vom 08.11.2024Ab 12
Im australischen Outback befindet sich eine riesige Bodenzeichnung. Wie ist sie entstanden und welche Bedeutung hat sie? Und: In der Atacama-Wüste in Chile heben Archäologen 96 mumifizierte menschliche Überreste aus.
