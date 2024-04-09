Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verborgen im Sand - Geheimnisse der Vergangenheit

Das verschollene Volk Saudi-Arabiens

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 09.04.2024
Das verschollene Volk Saudi-Arabiens

Das verschollene Volk Saudi-ArabiensJetzt kostenlos streamen

Verborgen im Sand - Geheimnisse der Vergangenheit

Folge 4: Das verschollene Volk Saudi-Arabiens

42 Min.Folge vom 09.04.2024Ab 12

Eine wichtige Entdeckung an der Küste des Roten Meeres in Ägypten lässt Rückschlüsse auf den Bau der Pyramiden von Gizeh ziehen. Und: In Saudi-Arabien offenbaren sich riesige antike Zeichnungen von Kamelen auf der Oberfläche eines Felsens.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verborgen im Sand - Geheimnisse der Vergangenheit
Kabel Eins Doku
Verborgen im Sand - Geheimnisse der Vergangenheit

Verborgen im Sand - Geheimnisse der Vergangenheit

Alle 1 Staffeln und Folgen