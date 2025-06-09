Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada

Aus den Briefen des Don Viles

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 2vom 09.06.2025
Aus den Briefen des Don Viles

Aus den Briefen des Don VilesJetzt kostenlos streamen

Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada

Folge 2: Aus den Briefen des Don Viles

39 Min.Folge vom 09.06.2025Ab 12

Kru fällt auf, dass ein mysteriöses Symbol an zwei Orten auftritt: Ein Kreis mit einem Punkt in der Mitte findet sich auf dem Corbold Canyon und in der Carter-Höhle. Es gibt nur eine Person, die die Markierung entschlüsseln könnte ...

