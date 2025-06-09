Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 8vom 09.06.2025
40 Min.Folge vom 09.06.2025Ab 12

Adam und Kru wollen herausfinden, ob es sich bei Slumachs verschollenem Gold um eine spanische Goldmine handelt, die sich östlich des Harrison Lake befinden soll. Unterdessen erfahren Taylor und Rain mehr über Slumachs Gerichtsverfahren, seinen Tod und das Begräbnis.

Kabel Eins Doku
