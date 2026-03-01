Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada

Donnas Tal

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 6vom 18.03.2026
Donnas Tal

Donnas TalJetzt kostenlos streamen

Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada

Folge 6: Donnas Tal

42 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12

Daryl stößt auf ein Video der Goldgräberin Donna, in dem sie behauptet Slumachs Goldschatz sei bereits von der Provinzregierung gehoben worden. Nun macht er sich zusammen mit Adam und Taylor, der Ur-Urgroßnichte von Slumach, auf die Suche nach dem Tal, das von Donna beschrieben wurde, und muss eine beschwerliche Gletscherüberquerung auf sich nehmen.

Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada
Kabel Eins Doku
Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada

Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada

