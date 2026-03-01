Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada
Folge 6: Donnas Tal
42 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12
Daryl stößt auf ein Video der Goldgräberin Donna, in dem sie behauptet Slumachs Goldschatz sei bereits von der Provinzregierung gehoben worden. Nun macht er sich zusammen mit Adam und Taylor, der Ur-Urgroßnichte von Slumach, auf die Suche nach dem Tal, das von Donna beschrieben wurde, und muss eine beschwerliche Gletscherüberquerung auf sich nehmen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:CA, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nelvana International Limited