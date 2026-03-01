Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada

Expedition zum Lizard Lake

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 7vom 18.03.2026
42 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12

Nachdem eine Goldgräber-Karte eindeutige Hinweise auf einen schwerzugänglichen Bergsee, den Lizard Lake, geliefert hat, machen sich Adam und Kru auf den Weg dorthin. Die Expedition scheitert am unwegsamen Gelände und an der Tatsache, dass der Pfad im Nichts endet. Ein zweiter Versuch mit dem Hubschrauber ist erfolgreich. Liegt das legendäre Gold im See?

