Expedition zum Lizard LakeJetzt kostenlos streamen
Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada
Folge 7: Expedition zum Lizard Lake
42 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12
Nachdem eine Goldgräber-Karte eindeutige Hinweise auf einen schwerzugänglichen Bergsee, den Lizard Lake, geliefert hat, machen sich Adam und Kru auf den Weg dorthin. Die Expedition scheitert am unwegsamen Gelände und an der Tatsache, dass der Pfad im Nichts endet. Ein zweiter Versuch mit dem Hubschrauber ist erfolgreich. Liegt das legendäre Gold im See?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:CA, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nelvana International Limited