Very Good For Hollywood
Folge 4: Steifer Finger = Erektion?
51 Min.Ab 6
Evie will mit der "Sexual Freedom Hypnosis", einer modernen Sexual-Revolution, ihrem Klienten bei seinen Errektionsstörungen helfen. Bei den mentalen Reisen in die sexuelle Freiheit soll sie auf eine hundertprozentige Erfolgsquote zurückblicken. Und: Schauspieler Alain ist auf der Suche nach der nächsten großen Rolle. Denn schließlich kommt der Traum vom erfolgreichen Hollywood-Schauspieler nicht von alleine ...
