Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Very Good For Hollywood

Verliebt, verlobt, ... wird geheiratet?

PULS 4Staffel 1Folge 5vom 31.01.2023
Verliebt, verlobt, ... wird geheiratet?

Verliebt, verlobt, ... wird geheiratet?Jetzt kostenlos streamen

Very Good For Hollywood

Folge 5: Verliebt, verlobt, ... wird geheiratet?

50 Min.Folge vom 31.01.2023Ab 6

Die 34-jährige Elizabeth tut alles, um das perfekte Aussehen zu erlangen. Und so lässt sie sich für 30 Minuten lang Strom durch die Bauchmuskeln jagen. Immerhin soll dabei Fett verbrannt und Muskeln aufgebaut werden. Simona trifft die letzten Vorbereitungen für ihre bevorstehende Verlobungsparty und Alain begibt sich auf eine Reise in die Vergangenheit. Vor genau elf Jahren ist er nach L.A. gekommen. Der Grund: Die Flucht aus seiner damaligen Realität.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Very Good For Hollywood
PULS 4
Very Good For Hollywood

Very Good For Hollywood

Alle 2 Staffeln und Folgen