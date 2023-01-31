Verliebt, verlobt, ... wird geheiratet?Jetzt kostenlos streamen
Very Good For Hollywood
Folge 5: Verliebt, verlobt, ... wird geheiratet?
50 Min.Folge vom 31.01.2023Ab 6
Die 34-jährige Elizabeth tut alles, um das perfekte Aussehen zu erlangen. Und so lässt sie sich für 30 Minuten lang Strom durch die Bauchmuskeln jagen. Immerhin soll dabei Fett verbrannt und Muskeln aufgebaut werden. Simona trifft die letzten Vorbereitungen für ihre bevorstehende Verlobungsparty und Alain begibt sich auf eine Reise in die Vergangenheit. Vor genau elf Jahren ist er nach L.A. gekommen. Der Grund: Die Flucht aus seiner damaligen Realität.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4