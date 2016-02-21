Jacqueline bittet ihren Freund Dennis um VerzeihungJetzt ohne Werbung streamen
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Folge 2: Jacqueline bittet ihren Freund Dennis um Verzeihung
45 Min.Folge vom 21.02.2016Ab 12
Als Jacqueline (23) mit einem Mann zusammenkommt, der sie schlägt, zerbricht ihre Freundschaft zu Dennis (24) - er hatte versucht, sie von der Trennung zu überzeugen. Heute weiß Jacqueline, dass Dennis sich große Sorgen gemacht hat und will ihn mit Julias Hilfe um Verzeihung bitten. Auch Otto (58) will sich versöhnen: Durch seinen Alkoholismus zerbrach seine Familie, seine Kinder Sascha (33) und Sonja (30) hat er seit vielen Jahren nicht mehr gesehen.
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Genre:Reality, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Endemol Shine International Limited