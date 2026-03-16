Staffel 1Folge 10vom 16.03.2026
Drama um RexJetzt kostenlos streamen
Victorious
Folge 10: Drama um Rex
62 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 6
Bei einer Theateraufführung soll Tori die Hurrikan-Maschine betreiben. Kurz vor der Aufführung geht Sikowitz nochmal alles durch und Tori erwischt mit der Maschine aus Versehen Rex, der dabei völlig zerstört wird.
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Victorious
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Nickelodeon