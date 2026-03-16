Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Victorious

NickelodeonStaffel 1Folge 10vom 16.03.2026
Drama um Rex

Drama um RexJetzt kostenlos streamen

Victorious

Folge 10: Drama um Rex

62 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 6

Bei einer Theateraufführung soll Tori die Hurrikan-Maschine betreiben. Kurz vor der Aufführung geht Sikowitz nochmal alles durch und Tori erwischt mit der Maschine aus Versehen Rex, der dabei völlig zerstört wird.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Victorious
Nickelodeon

Victorious

Alle 2 Staffeln und Folgen