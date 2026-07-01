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Victorious

NickelodeonStaffel 1Folge 18vom 01.07.2026
Über den Wolken

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Victorious

Folge 18: Über den Wolken

23 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 6

Während Tori im Flugzeug trotz zahlreicher Ablenkungen versucht, ein Schulprojekt zu beenden, macht Trina in der ersten Klasse eine unfassbare Entdeckung.

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