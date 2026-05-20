Staffel 1Folge 2vom 20.05.2026
Die Szene mit dem VogelJetzt kostenlos streamen
Victorious
Folge 2: Die Szene mit dem Vogel
23 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 6
Auf Tori warten zwei Aufgaben. Zum einen soll sie ihren Spind individuell gestalten, zum anderen erfolgreich die Vogel-Szene vortragen, damit sie in Zukunft an Schulproduktionen teilnehmen darf.
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Victorious
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2, Season 4: Nickelodeon Germany & © Season 1-2: Nickelodeon