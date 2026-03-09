Staffel 1Folge 4vom 09.03.2026
Hoch lebe Crystal Waters!Jetzt kostenlos streamen
Victorious
Folge 4: Hoch lebe Crystal Waters!
23 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 6
Tori sorgt aus Versehen dafür, dass Beck seine kleine Rolle in einem Film verliert, und muss nun einen Weg finden, ihm seinen Job zurückzubeschaffen. Robbie hat furchtbare Albträume über seinen besten Freund Rex.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Victorious
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon