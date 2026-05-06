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Victorious

NickelodeonStaffel 4Folge 10vom 06.05.2026
Die irre Ponnie

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Victorious

Folge 10: Die irre Ponnie

23 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 6

Eine seltsame neue Schülerin namens Ponnie freundet sich mit Tori an. Aber immer wenn andere Leute dabei sind, verschwindet sie. Alle machen sich Sorgen, dass Tori verrückt wird, aber Tori vermutet, dass etwas Unheimliches vor sich geht.

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