Staffel 4Folge 9vom 10.06.2026
Trinas TalentJetzt kostenlos streamen
Victorious
Folge 9: Trinas Talent
23 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 6
Andre, Jade, Cat und Beck erzählen sich Legenden, wie Trina die Aufnahmeprüfung für die Schauspielschule bestanden hat. Unterdessen sitzen Tori und Robbie im Restaurant Nozu fest, weil sie ihre Rechnung nicht bezahlen können.
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Victorious
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2, Season 4: Nickelodeon Germany