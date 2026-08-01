Diva im Anflug: Pornös, paradiesisch - pleite?Jetzt ohne Werbung streamen
Villa der Versuchung
Folge 3: Diva im Anflug: Pornös, paradiesisch - pleite?
116 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12
Die Kostbar öffnet endlich wieder ihre Türen - diesmal gehen die Stars mit System vor, eine Budgetplanung muss her! Doch der Kracher des Tages setzt noch einen drauf: Eine neue Star-Kandidatin kann in die Villa einziehen und brächte ganze 50.000 € für den Jackpot mit. Was wie ein unschlagbares Angebot klingt, entpuppt sich als Sprengsatz für die Gruppe. Im Kopfgeldspiel "Stichelns" wird es dann richtig unbequem.
Alle Staffeln im Überblick
Villa der Versuchung
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Banijay Productions Germany GmbH
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