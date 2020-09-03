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Vintage Home – Renovieren in Pittsburgh

Designproblem Kamin

HGTVFolge vom 03.09.2020
Designproblem Kamin

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Vintage Home – Renovieren in Pittsburgh

Folge vom 03.09.2020: Designproblem Kamin

20 Min.Folge vom 03.09.2020

Blair und Rachel wohnen in einem Backsteinhaus aus den 20er-Jahren in Pittsburgh. Das historische Haus hat bereits einen schönen Vintage-Look, es gibt allerdings zwei Problemzonen: die Küche und den Garten. Ally gestaltet einen neuen Küchen- und Essbereich im Craftsman-Stil und verwandelt den Garten in eine Oase, indem sie Vintagestücke und eigene Handarbeiten mit einbezieht.

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