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Vintage Home – Renovieren in Pittsburgh

Abenteuer Art déco

HGTVFolge vom 10.09.2020
Abenteuer Art déco

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Vintage Home – Renovieren in Pittsburgh

Folge vom 10.09.2020: Abenteuer Art déco

20 Min.Folge vom 10.09.2020

Nachdem Will und Adria das Mid-Century-Haus ihrer Träume gekauft hatten, blieben die Renovierungspläne über viele Jahre auf der Strecke. Drei Kinder und einen Hund später vertrauen sie Ally das Projekt an. Für das Interiordesign setzt sie auf restaurierte antike Möbel, die die Art-Deco-Elemente des Hauses unterstreichen.

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