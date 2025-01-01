Jordanien mit Nova MeierhenrichJetzt kostenlos streamen
VIP Trip - Prominente auf Reisen 4
Folge 7: Jordanien mit Nova Meierhenrich
Begleiten Sie die Schauspielerin Nova Meierhenrich bei ihrer Reise quer durch das malerische Königreich Jordanien. Egal ob orientalische Märkte, karge Wüstenlandschaften oder eindrucksvolle antike Stätten: Jordanien ist spürbar ein Land aus ¿Tausendundeiner Nacht¿. Die deutsche Moderatorin beginnt ihre Reise in der Hauptstadt Amman. Im Trubel der Metropole führt ihr Weg durch kunterbunte Basars und Einkaufsstraßen. Nova umgeben nahezu alle Düfte und Aromen Arabiens. Und gerade orientalische Delikatessen finden ihre Aufmerksamkeit, vor allem schätzt sie Tabouleh-Salat, den sie gemeinsam mit einem einheimischen Koch zubereitet. Ein einfaches, aber unfassbar leckeres Gericht. Jordanien gehörte in der Antike zum Römischen Weltreich. An vielen Orten lassen sich daher alte Kulturstätten und Siedlungen besichtigen. Bestes und wohl berühmtestes Beispiel ist die Felsenstadt Petra aus der Zeit der Nabatäer, UNESCO Weltkulturerbe seit 1985. Doch auch der Ritt auf dem Dromedar durch die jordanische Wüste ist für Nova ein Erlebnis für sich, ebenso wie das Lagerfeuer im Kreise der Beduinen.
