Thunfischangeln vor IstrienJetzt kostenlos streamen
Von Null auf Fisch
Folge 4: Thunfischangeln vor Istrien
41 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
In dieser Folge führt es Mark Bergmann nach Pula in Kroatien, um den Berufsfischer und Guide Alexander Schmidt zu treffen und mit Ihm auf Blauflossenthunfische vor der Küste Istriens zu angeln.
