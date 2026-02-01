Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Von Null auf Fisch

Auf Hecht und Zander in den Niederlanden

Just FishingStaffel 1Folge 5vom 01.02.2026
Auf Hecht und Zander in den Niederlanden

Auf Hecht und Zander in den NiederlandenJetzt kostenlos streamen

Von Null auf Fisch

Folge 5: Auf Hecht und Zander in den Niederlanden

30 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

In der dieser Folge ist Tim gemeinsam mit dem bekannten Holland-Guide Bernd Kapust und Christian Schabinger, Angelprofi aus Polen und mehrfacher Cup-Gewinner, auf den großen niederländischen Binnengewässern unterwegs.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Von Null auf Fisch
Just Fishing
Von Null auf Fisch

Von Null auf Fisch

Alle 1 Staffeln und Folgen