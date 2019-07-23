Vurschrift is Vurschrift
3 StaffelnAb 6
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Vurschrift is Vurschrift
Gesetzes-Irrsinn, Behörden-Schikane und absurde Vorschriften. Host der Sendung ist Comedian Christian Hölbling, der die Sendung als "Amtsrat Helfried" moderiert. Schauspieler und Satiriker Rudi Roubinek verkörpert den Fachoberinspektor "Tupfelreiter" und spielt die Fälle nach. Gemeinsam mit den "Behörden-Lehrlingen" Silvia Schneider, Andreas Vitásek und Ciro de Luca sorgen die Beiden im pur österreichischen Format für jede Menge Zündstoff!
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: ProSiebenSat.1 PULS 4
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