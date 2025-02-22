Olaf Scholz, Robert Habeck und Alice Weidel im Bürger-Speed-DatingJetzt kostenlos streamen
Wahl-Countdown: Die Kandidaten im Bürger-Speed-Dating
Folge 1: Olaf Scholz, Robert Habeck und Alice Weidel im Bürger-Speed-Dating
142 Min.Folge vom 22.02.2025Ab 12
Am Abend vor der Wahl laden ProSieben und SAT.1 die Kanzlerkandidaten zum Speed-Dating mit Bürgerinnen und Bürgern. Zehn Menschen haben jeweils drei Minuten Zeit, den Kandidaten ihre persönlichen Fragen zu stellen - unmittelbar und unverfälscht. Dem großen ProSiebenSAT.1-Bürger-Speed-Dating stellen sich Olaf Scholz, Robert Habeck und Alice Weidel. Linda Zervakis und Paul Ronzheimer moderieren und ordnen ein.
Genre:Spezial, Politik, Talk
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1